ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-3-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.95 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.93 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و13.01 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.

بنك القاهرة: 12.89 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.93 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.