3 بنوك تقرض "فليكس إيجيبت" للصناعة 119.4 مليون دولار

أعلن البنك التجاري الدولي مصر مشاركته في قرض مشترك بالتعاون مع بنك QNB والبركة لشركة فليكس بي آي تي (إيجيبت) للصناعة، التابعة لمجموعة UFLEX العالمية، بهدف تمويل المرحلة الثانية من مصنع الشركة بمنطقة العين السخنة.

ويستهدف المشروع إنشاء امتداد للمرحلة الأولى للمصنع لإنتاج البولي إيثيلين تيرفتالات (PET) بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يوميًا، بتكلفة تقديرية تبلغ 119.4 مليون دولار قرض طويل الأجل.

بالإضافة إلى دعم احتياجات رأس المال العامل للشركة حيث يأتي هذا التمويل في إطار دعم القطاع الصناعي في مصر وتعزيز قدرة الشركات المحلية على التوسع وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي على منتجات PET عالية الجودة.

وقام بتوقيع التحالف المصرفي محمد خيرت، مساعد الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال لبنك QNB مصر، وحمود البنداري نائب رئيس أول بمجموعة العلاقات المؤسسية CIB ومصطفى العروسي نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات ائتمان الشركات و الاستثمار لبنك البركة مصر، وسانجاى تيكو، العضو المنتدب لشركة فليكس بي آي تي.

وأكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن توقيع القرض المشترك لشركة شركة فليكس بي أي تي يمثل خطوة هامة في تعزيز دور القطاع الصناعي المصري خاصة في ظل الصناعات الحيوية التي تحقق عائدا ملموسا ودورا إيجابيا في تعزيز وتنشيط حركة الاقتصاد المصري.

وأَضاف أنه نؤمن بأهمية تمويل المشاريع الصناعية الكبرى التي تساهم في خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية من المنتجات عالية الجودة مثل البولي إيثيلين تيرفتالات المستخدم في إنتاج الزجاجات.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، أن هذا التمويل يعكس التزامنا بدعم الشركات الرائدة في السوق المصرية وتمكينها من التوسع والنمو، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الصناعات المحلية، لافتا إلى أن هذا التحالف مع بنكي التجارى الدولى والبركة مصر، يرسخ قدرة القطاع المصرفي المصري على تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتعددة العملات لتلبية احتياجات الشركات الكبيرة، سواء في جانب إقامة المشروعات أو تمويل رأس المال العامل.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية بنك QNB مصر لدعم كافة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة، والتجارة، والخدمات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نحرص على تقديم خدمات مصرفية متكاملة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.

وقال عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي مصر CIB إن البنك التجاري الدولي يعتز بالمشاركة في هذا التمويل المشترك الاستراتيجي مع QNB مصر وبنك البركة مصر لدعم المرحلة الثانية من توسعات شركة فليكس بي آي تي، بما يعكس التزامنا الراسخ بتمويل المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية.

وأوضح أن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤيتنا لدعم القطاعات الإنتاجية التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة في مصر.

وقال سانجاى تيكو، العضو المنتدب لشركة فليكس بي آي تي و رئيس مجموعة شركات فليكس مصر، إن مشروع إنشاء مصنع المرحلة الثانية للشركة لإنتاج البولي إيثيلين تيرفتالات (PET) بدرجة تستخدم في إنتاج الزجاجات بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يوميًا يمثل خطوة مهمة في استراتيجية مجموعة UFLEX لزيادة وتنويع منتجات المجموعة وتوسيع حصتها السوقية العالمية، كما تؤكد التزام المجموعة بزيادة استثماراتها في مصر والتي تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة، إن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات التصديرية للصناعة المصرية، وتقليل الاعتماد على الواردات من المواد الخام الأساسية، بما يدعم ميزان المدفوعات ويعزز تنافسية المنتج المصري، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز النمو المستدام.