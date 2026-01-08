أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه: «عندي 40 سنة ولسه ما تجوزتش، وكل ما أتقدم لحد الموضوع ما بيكملش، وبالرغم إني مواظب على الصلاة والدعاء وتعبت جدًا وخايف أعمل حاجة تغضب ربنا، أعمل إيه؟»، مؤكدًا أن ما يمر به السائل يدخل في باب الابتلاء، ولا ينبغي للإنسان أن يفقد الأمل أو يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى.

وأوضح شلبي، خلال حلقة برنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في مثل هذه الأمور أمر مشروع ومطلوب، خاصة إذا كان الإنسان حريصًا على طاعة الله والالتزام بأوامره، فالدعاء باب عظيم من أبواب القرب من الله.

وأشار إلى أن الدعاء وحده لا ينفصل عن السعي، مؤكدًا أن على الإنسان أن يستمر في الأخذ بالأسباب، وألا يتوقف عن المحاولة أو التقدم للزواج، لأن تعطّل الأمر مع بعض الأشخاص قد يكون صرفًا من الله سبحانه وتعالى لعدم وجود الخير في هذا الارتباط.

وأضاف أن تكرار عدم اكتمال الزواج لا يعني حرمانًا ولا غضبًا من الله، وإنما قد يكون لحكمة يعلمها الله وحده، وعلى الإنسان في هذه الحالة أن يجمع بين الصبر وحسن الظن بالله، مع الاستمرار في العمل والسعي وعدم الاستسلام لليأس.

وشدد أمين الفتوى على أن المطلوب من المسلم هو الاستمرار في الدعاء، وعدم القنوط من رحمة الله، والأخذ بالأسباب المشروعة، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى إذا علم صدق العبد في دعائه وسعيه، ييسر له الأمور في الوقت الذي يقدره، وأن الفرج قد يأتي من حيث لا يحتسب.

اقرأ أيضاً:

فاتتني صلاة المغرب فهل يجوز قضاؤها بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يوضح

هل الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل مباح شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم لبس المرأة خاتم ذهب في الإصبع والإشارة به في الصلاة عند التشهّد؟.. عالمة أزهرية تجيب