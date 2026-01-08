مباريات الأمس
18 صورة وأبرز المعلومات عن فندق اقامة منتخب مصر بأمم أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

01:45 ص 08/01/2026 تعديل في 02:10 ص
يتساءل عدد كبير من الجماهير عن مقر إقامة بعثة منتخب مصر في المغرب خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلن في وقت سابق أن المنتخب الوطني سيقيم خلال منافسات البطولة في فندق فيرمونت تغازوت.

معلومات عن فندق إقامة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

يعد الفندق واحدًا من أفخم وأغلى الفنادق في المملكة المغربية، حيث يُصنف ضمن فئة الخمس نجوم، ويضم 146 غرفة بين غرف وأجنحة وفيلات. ويتمتع الطاقم الفندقي بقدرة على التعامل بعدة لغات، من بينها العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية.

ويقع الفندق بمدينة تغازوت المغربية التي تستضيف البطولة، ويتميز بمستوى عالٍ من الرفاهية، إلى جانب مساحات خضراء واسعة ومناطق شاطئية خاصة، فضلًا عن وجود مسبح خارجي يوفر أجواء مناسبة للاعبين خلال فترة الإقامة.

ويبتعد الفندق مسافة 700 متر عن شاطئ إيموارن، بينما يبعد 2.6 كيلومتر عن شاطئ بانانا بوينت، في حين يقع مطار المسيرة الدولي على بُعد 36 كيلومترًا من مقر الإقامة.

فندق إقامة منتخب مصر منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية فندق فيرمونت المغرب

