في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة.. سعر الجنيه يواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم

كتب : منال المصري

10:54 ص 08/01/2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

واصل سعر الجنيه المصري الارتفاع بنحو 11 قرشا مقابل الدولار خلال منتصف تعاملات يوم الخميس في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على موقعه الإلكتروني.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 47.14 جنيه للشراء، و47.24 جنيه للبيع بزيادة 11 قرشا لصالح الجنيه.

بنك مصر: 47.14 جنيه للشراء، و47.24 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا لصالح الجنيه.

بنك القاهرة: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش لصالح الجنيه.

