إعلان

مع استحقاق الـ 27%.. خيارات الشهادات المتاحة في بنكي الأهلي ومصر

كتب : منال المصري

12:51 م 07/01/2026

بنكا الأهلي ومصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتيح بنكا الأهلي ومصر الحكوميان شهادات ادخار للعملاء لإعادة اكتتاب حصيلة الشهادات ذات سعر الفائدة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي مرة أخرى لديهما.

حان أجل الشهادات مرتفعة العائد التي جمعت أكثر من تريليون جنيه بالبنكين خلال الأسبوع الحالي في حسابات العملاء وستستمر حتى قبل نهاية أبريل المقبل وفق تاريخ استحقاق كل شهادة.

أنواع الشهادات المتاحة في البنكين الحكوميين:

البنك الأهلي

1- شهادات الادخار الثلاثية "البلاتينية" للعائد الثابت

سعر الفائدة: 16% سنويا.

دورية صرف العائد: شهريا.

أجل الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

2- الشهادات الثلاثية "البلاتينة" للعائد المتناقص

سعر الفائدة في السنة الأولى: يتراوح بين 21% للعائد الشهري و22% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثانية: يتراوح بين 16.25% للعائد الشهري و17.5% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثالثة: يتراوح بين 12% للعائد الشهري و13% للعائد السنوي.

أجل الشهادات: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

بنك مصر

أ- شهادات الادخار الثلاثية "القمة" للعائد الثابت

سعر الفائدة: 16% سنويا.

دورية صرف العائد: شهريا.

أجل الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

ب- الشهادات لثلاثية "ابن مصر" للعائد المتناقص

سعر الفائدة في السنة الأولى: يتراوح بين 20.5% للعائد الشهري و22% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثانية: يتراوح بين 16.25% للعائد الشهري و17.5% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثالثة: يتراوح بين 12.25% للعائد الشهري و13.25% للعائد السنوي.

أجل الشهادات: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك الأهلي بنك مصر الشهادات مرتفعة العائد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ضبط 4 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية احتفالًا بنتائج انتخابات النواب في أسيوط
حوادث وقضايا

ضبط 4 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية احتفالًا بنتائج انتخابات النواب في أسيوط
"بحبكم وعايز أبقى دكتور".. طفل يكتب رسالة مؤثرة لفريق طبي أنقذ حياته بالبحيرة
أخبار المحافظات

"بحبكم وعايز أبقى دكتور".. طفل يكتب رسالة مؤثرة لفريق طبي أنقذ حياته بالبحيرة
لحين التعاقد مع أجنبي.. الزمالك يعلن مدربه الجديد
رياضة محلية

لحين التعاقد مع أجنبي.. الزمالك يعلن مدربه الجديد
لقطة تثير الجدل.. ماذا حدث بين أوسيمين ولوكمان؟ (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

لقطة تثير الجدل.. ماذا حدث بين أوسيمين ولوكمان؟ (فيديو)
مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025
رياضة عربية وعالمية

مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح