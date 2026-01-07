مع استحقاق الـ 27%.. خيارات الشهادات المتاحة في بنكي الأهلي ومصر

يتيح بنكا الأهلي ومصر الحكوميان شهادات ادخار للعملاء لإعادة اكتتاب حصيلة الشهادات ذات سعر الفائدة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي مرة أخرى لديهما.

حان أجل الشهادات مرتفعة العائد التي جمعت أكثر من تريليون جنيه بالبنكين خلال الأسبوع الحالي في حسابات العملاء وستستمر حتى قبل نهاية أبريل المقبل وفق تاريخ استحقاق كل شهادة.

أنواع الشهادات المتاحة في البنكين الحكوميين:

البنك الأهلي

1- شهادات الادخار الثلاثية "البلاتينية" للعائد الثابت

سعر الفائدة: 16% سنويا.

دورية صرف العائد: شهريا.

أجل الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

2- الشهادات الثلاثية "البلاتينة" للعائد المتناقص

سعر الفائدة في السنة الأولى: يتراوح بين 21% للعائد الشهري و22% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثانية: يتراوح بين 16.25% للعائد الشهري و17.5% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثالثة: يتراوح بين 12% للعائد الشهري و13% للعائد السنوي.

أجل الشهادات: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

بنك مصر

أ- شهادات الادخار الثلاثية "القمة" للعائد الثابت

سعر الفائدة: 16% سنويا.

دورية صرف العائد: شهريا.

أجل الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

ب- الشهادات لثلاثية "ابن مصر" للعائد المتناقص

سعر الفائدة في السنة الأولى: يتراوح بين 20.5% للعائد الشهري و22% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثانية: يتراوح بين 16.25% للعائد الشهري و17.5% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثالثة: يتراوح بين 12.25% للعائد الشهري و13.25% للعائد السنوي.

أجل الشهادات: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.