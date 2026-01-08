إعلان

هل تصل أسعار الدواجن إلى 90 جنيها قبل رمضان؟ نائب رئيس الاتحاد يجيب

كتب : آية محمد

02:34 م 08/01/2026 تعديل في 02:46 م

أسعار الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن المخاوف المتداولة حاليًا بشأن ارتفاع أسعار الدواجن ووصولها إلى 90 جنيهًا مع اقتراب مواسم شعبان ورمضان "مبالغ فيها"، مؤكدًا أن حجم الإنتاج هذا العام يشهد زيادة واضحة.

وأوضح الزيني خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن إنتاج الدواجن وبيض المائدة ارتفع بنسبة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بشهر يناير عام 2025، بينما زادت أعداد الكتاكيت بنسب تتراوح بين 30 و35%، وذلك نتيجة انتظام توفير النقد الأجنبي والأعلاف ووجود مخزون استراتيجي، إلى جانب انتظام دورات الإنتاج على مدار العام.

وأشار إلى أن الدواجن الحية والبيض الطازج سلع لا تقبل التخزين وتُباع يوميًا وتخضع أسعارها بالكامل لآليات العرض والطلب.

وأضاف أن الأسعار ظلت منخفضة على مدار نحو 6 أشهر دون التكلفة، رغم أن الإنتاج هو الضامن الأساسي لاستقرار السوق والمُنتج لا يمكنه الاستمرار دون تحقيق هامش ربح.

وأشار الزيني إلى أن كرتونة البيض وصلت العام الماضي إلى 160 جنيهًا، بينما تباع حاليًا بنحو 118 و119 جنيهًا، كما تراجعت أسعار الدواجن من 97 و98 جنيهًا العام الماضي إلى 74 و75 جنيهًا.

وأوضح أن الزيادات الأخيرة كانت مرتبطة بالمواسم والأعياد خاصة مع إفطار الأخوة الأقباط، ومع انتهائها سيتراجع الطلب وستبدأ الأسعار في الانخفاض.

وأضاف أن أسعار الكتكوت التي وصلت العام الماضي إلى 50 و55 جنيهًا تتراوح حاليًا بين 20 و25 جنيهًا، مؤكدًا أن الكتكوت عنصر رئيسي في التكلفة وهو أيضًا سلعة حية تخضع للعرض والطلب فمع زيادة الطلب ترتفع أسعاره، ومع تراجعه تنخفض.

اقرأ أيضًا:

على غير المعتاد انخفاض أسعار الدفايات في الشتاء.. فما الأسباب؟

أسعار الفضة تعكس اتجاهها وتنخفض بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم

تصل إلى 14%.. تعرف على أسعار الفائدة عل حسابات التوفير بالبريد

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدواجن الدواجن ثروت الزيني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أول رد فعل من كهربا بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي
رياضة محلية

أول رد فعل من كهربا بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي
هل تتعرض مصر لزلزال مدمر في 2026؟.. "البحوث الفلكية" تحسم الجدل -(فيديو)
أخبار مصر

هل تتعرض مصر لزلزال مدمر في 2026؟.. "البحوث الفلكية" تحسم الجدل -(فيديو)
أول تعليق من إبراهيم صلاح بعد تعيينه مدربًا للزمالك (خاص)
رياضة محلية

أول تعليق من إبراهيم صلاح بعد تعيينه مدربًا للزمالك (خاص)
"أي تصريحات غير صحيحة".. أول تعليق من لقاء الخميسي حول أزمة طلاق زوجها
زووم

"أي تصريحات غير صحيحة".. أول تعليق من لقاء الخميسي حول أزمة طلاق زوجها
هل تصل أسعار الدواجن إلى 90 جنيها قبل رمضان؟ نائب رئيس الاتحاد يجيب
اقتصاد

هل تصل أسعار الدواجن إلى 90 جنيها قبل رمضان؟ نائب رئيس الاتحاد يجيب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية