هل تصل أسعار الدواجن إلى 90 جنيها قبل رمضان؟ نائب رئيس الاتحاد يجيب

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن المخاوف المتداولة حاليًا بشأن ارتفاع أسعار الدواجن ووصولها إلى 90 جنيهًا مع اقتراب مواسم شعبان ورمضان "مبالغ فيها"، مؤكدًا أن حجم الإنتاج هذا العام يشهد زيادة واضحة.

وأوضح الزيني خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن إنتاج الدواجن وبيض المائدة ارتفع بنسبة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بشهر يناير عام 2025، بينما زادت أعداد الكتاكيت بنسب تتراوح بين 30 و35%، وذلك نتيجة انتظام توفير النقد الأجنبي والأعلاف ووجود مخزون استراتيجي، إلى جانب انتظام دورات الإنتاج على مدار العام.

وأشار إلى أن الدواجن الحية والبيض الطازج سلع لا تقبل التخزين وتُباع يوميًا وتخضع أسعارها بالكامل لآليات العرض والطلب.

وأضاف أن الأسعار ظلت منخفضة على مدار نحو 6 أشهر دون التكلفة، رغم أن الإنتاج هو الضامن الأساسي لاستقرار السوق والمُنتج لا يمكنه الاستمرار دون تحقيق هامش ربح.

وأشار الزيني إلى أن كرتونة البيض وصلت العام الماضي إلى 160 جنيهًا، بينما تباع حاليًا بنحو 118 و119 جنيهًا، كما تراجعت أسعار الدواجن من 97 و98 جنيهًا العام الماضي إلى 74 و75 جنيهًا.

وأوضح أن الزيادات الأخيرة كانت مرتبطة بالمواسم والأعياد خاصة مع إفطار الأخوة الأقباط، ومع انتهائها سيتراجع الطلب وستبدأ الأسعار في الانخفاض.

وأضاف أن أسعار الكتكوت التي وصلت العام الماضي إلى 50 و55 جنيهًا تتراوح حاليًا بين 20 و25 جنيهًا، مؤكدًا أن الكتكوت عنصر رئيسي في التكلفة وهو أيضًا سلعة حية تخضع للعرض والطلب فمع زيادة الطلب ترتفع أسعاره، ومع تراجعه تنخفض.

