انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:19 ص 08/01/2026 تعديل في 11:19 ص

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 8-1-2026، مقارنة بمستواها الثلاثاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.52 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.82 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.77 جنيه للشراء، و125.34 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 11.96 جنيهًا للشراء، و12.96 جنيهًا للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 66.01 جنيه للشراء، و66.73 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 152.02 جنيه للشراء، بتراجع 60 قرشًا، و154.63 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا.

