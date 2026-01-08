إعلان

مستشفى ومؤسسة مياه وسكن جامعي.. قسد تستهدف مبانٍ عامة في حلب

كتب : محمود الطوخي

03:11 م 08/01/2026 تعديل في 03:21 م

قوات سوريا الديمقراطية

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الخميس، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يستهدف السكن الجامعي في جامعة حلب بقذائف المدفعية، كما تستهدف بالمدفعية بلدة كفر حمرة بالريف الشمالي لحلب.

في الوقت نفسه، أشارت سانا إلى أن قسد تستهدف بالرشاشات الثقيلة مؤسسة مياه حلب في حي سليمان الحلبي، معلنة إصابة طبيب في مستشفى الرازي إثر استهداف تنظيم قسد للمستشفى برصاص متفجر.

وذكرت محافظةحلب، أنها تنفذ خطة طوارئ شاملة لتأمين خروج المدنيين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية والأحياء المجاورة.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي لقوات قسد، إن الجيش السوري استهدف بقصف واسع النطاق حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، مشيرا إلى أنه "أسقطنا مسيرتين ونخوض اشتباكات عنيفة على جميع الجبهات".

يشن الجيش السوري، هجمات تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الكردية، في عدة أحياء بمدينة حلب، فيما تشهد منطقة الأشرفية قصفا مدفعيا.

وأفادت تقارير إعلامية، بتقدم قوات الجيش السوري نحو مشارف حيي الأشرفية والشيخ المقصود في حلب. وأُصيب مدنيون إثر سقوط قذيفة في حي الخالدية القريب من دوار شيحان بمدينة حلب.

قوات سوريا الديمقراطية جامعة حلب قذائف المدفعية حلب

