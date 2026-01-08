كتب- محمود عبده

مع حلول فصل الشتاء، يزداد القلق من نزلات البرد والإنفلونزا.

ولحسن الحظ، توجد في مطبخك وسائل طبيعية لحماية جسمك وتعزيز مناعته، تتمثل في الخضراوات الشتوية الطازجة.

وبحسب موقع "onlymyhealth"، إليك أفضل 4 خضراوات لتعزيز المناعة في الشتاء.

القرنبيط

القرنبيط خضار منخفض السعرات وغني بفيتامين C والكولين ومضادات الأكسدة، ما يعزز عمليات إزالة السموم بالجسم ويساعد على مكافحة الالتهابات.

الجزر

يُعد الجزر خيارًا مثاليًا لفصل الشتاء، لاحتوائه على البيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين أ، الضروري لدعم المناعة التنفسية والحماية من الفيروسات.

السبانخ

السبانخ غنية بالحديد وحمض الفوليك وفيتامين C، إضافة إلى مضادات الأكسدة، ما يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ويقوي قدرة الجسم على مقاومة العدوى بشكل طبيعي.

البنجر

البنجر يحتوي على النترات التي تدعم الدورة الدموية وتحسن تزويد الجسم بالأكسجين، كما تحتوي جذوره على مركبات نباتية تقلل الالتهابات وتعزز القدرة على التحمل، مما يجعل الجسم أكثر مقاومة لخمول الشتاء والعدوى.

