نادر السيد يكشف سبب غياب مصطفى محمد عن التشكيل الأساسي لمنتخب مصر

سلط نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر السابق، الضوء على الكواليس الفنية التي تقف وراء غياب مصطفى محمد عن التشكيل الأساسي للفراعنة خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح نادر السيد في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الفني لا يميل في الوقت الحالي للاعتماد على مهاجم صريح داخل منطقة الجزاء، مفضلاً تطبيق أسلوب لعب مختلف يعتمد على مرونة هجومية وتدوير الأدوار، من خلال توظيف أحد الأجنحة في دور الظهير الوهمي، وهو ما قلص فرص مشاركة مصطفى محمد أساسيًا.

وأشار إلى أن أسامة فيصل رغم ظهوره في بعض مباريات التصفيات، لم يستخدم كمهاجم تقليدي، بل جرى الاعتماد عليه في أدوار متحركة، سواء كمهاجم وهمي أو على الأطراف، بما يتماشى مع الفلسفة الفنية ذاتها.

واختتم نادر السيد تصريحاته بالتأكيد على أن اختيارات حسام حسن تخضع لحسابات كل مباراة وظروفها، موضحاً أن المدرب يبحث عن التوازن التكتيكي داخل الملعب، حتى لو جاء ذلك على حساب وجود رأس حربة صريح في التشكيل الأساسي.