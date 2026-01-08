وفد من مصر يبحث في نيقوسيا تنفيذ ربط الغاز القبرصي

التقى الوفد المصري بمسؤولي وزارة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية في العاصمة نيقوسيا، في إطار التنسيق المشترك لتسريع تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي المتفق عليها بين الجانبين، وفق بيان الوزارة اليوم.

وشارك من الجانب المصري كل من محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول، وعبير الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، حيث جرت مناقشة التعاون الاستراتيجي ودفع المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية والتسهيلات المصرية، بما يتيح إعادة التصدير عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق الفني خلال المرحلة المقبلة، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز دور البلدين في قطاع الطاقة.