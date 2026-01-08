كابول- (أ ب)

قال مسؤولون الأربعاء إن اشتباكات بين سكان محليين ومشغلي شركة تعدين للذهب في شمال أفغانستان أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قانع أن ثلاثة من السكان وموظفا واحدا في الشركة قتلوا في أعمال العنف التي اندلعت الثلاثاء في مديرية تشاه آب بولاية تخار، من دون أن يحدد أسباب اندلاع الاشتباكات أو الجهة المالكة للشركة.

وفي بيان له، قال قانع إن أحد عناصر أمن الشركة وأحد السكان أوقفا على خلفية الأحداث، مشيرا إلى أن قوات الأمن أعادت النظام بسرعة، كما تفقد نائب والي تخار المنطقة لتقييم الوضع.

وأضاف أن عمليات الشركة جرى تعليقها مؤقتا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الولاية أكبر حقاني إن السلطات تفقدت موقع الاشتباكات، وستعلن تفاصيل إضافية بعد انتهاء التحقيقات الرسمية.

وكانت حكومة طالبان الحاكمة في أفغانستان أعلنت في عام 2023 توقيع سبعة عقود تعدين بقيمة استثمارية بلغت 5ر6 مليارات دولار، في أكبر جولة من هذا النوع منذ سيطرتها على الحكم عام 2021.

وتزخر أفغانستان بثروات معدنية تشمل الفحم والنحاس وخام الحديد والزنك والذهب والفضة.