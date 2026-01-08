إعلان

نائب محافظ أسوان يقود حملة لإزالة الإشغالات العشوائية بمنطقة السيل

كتب : إيهاب عمران

11:27 ص 08/01/2026
    إزالة المحلات والأكشاك المخالفة بجوار شريط السكة الحديد
    حملة لازالة الأكشاك المخالفة بمنطقة السيل
    حملة مكبرة لازالة المحلات والأكشاك المخالفة
    إزالة المحلات المخالفة بمنطقة السيل
    نائب محافظ أسوان يقود حملة لازالة المخالفات
    إزالة المحلات المخالفة بجوار شريط السكة الحديد

قاد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، حملة مكبرة لإزالة الأكشاك والمحال العشوائية المخالفة بمحيط نقطة العبور بمنطقة السيل الجديد، لاسيما المنشآت المتاخمة لشريط السكة الحديد، وذلك في إطار جهود المحافظة لاستعادة الانضباط وتأمين حركة المواطنين.

شارك في الحملة الأجهزة الشرطية بقيادة اللواء محمد ممدوح، مساعد مدير أمن أسوان، إلى جانب رؤساء الأحياء ونواب رئيس مدينة أسوان، برئاسة إبراهيم سليمان، مدعومين بالمعدات الثقيلة واللوادر التابعة للوحدة المحلية.

وأكد نائب المحافظ أن الهدف من الإزالة هو فتح الطريق وتحقيق السيولة اللازمة لحركة المشاة، وتسهيل انتقال المواطنين بين الجانبين الشرقي والغربي لخطوط السكك الحديدية بشكل آمن ومنظم.

وكشف المهندس عمرو لاشين أنه سيتم خلال أيام وضع حجر الأساس لكوبري مشاة جديد بمزلقان "كيما"، بتمويل ودعم من شركة كيما للأسمدة، على أن يعقبه قريباً وضع حجر الأساس لكوبري آخر بمنطقة "السيل".

وأوضح "لاشين" أن هذه الكباري سيتم تنفيذها وفقاً لأعلى المواصفات الفنية، وببتصاميم تراعي "الهوية البصرية" لمحافظة أسوان، مشيراً إلى تزويدها بمصاعد كهربائية لتيسير الحركة على كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن توفير أقصى درجات الأمان والراحة.

الحفاظ على الأرواح واختتم نائب المحافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات العاجلة تأتي تنفيذاً لخطط الحفاظ على أرواح المواطنين والحد من مخاطر العبور العشوائي لشريط السكة الحديد، فضلاً عن إضفاء المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

