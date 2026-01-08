منتخب مصر يكشف موقف تريزيجيه من المشاركة في مباراة كوت ديفوار

"نجم الفراعنة في الصدارة".. أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في مباراة مصر وكوت

كشف حمادة الشربيني عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب، عن موقف محمود تريزيجيه من المشاركة في مباراة كوت ديفوار المقبلة بأمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب كوت ديفوار، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال الشربيني في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "موقف تريزيجيه النهائي من المشاركة في مباراة كوت ديفوار المقبلة، سيتحدد اليوم الخميس".

وأضاف: "اللاعب تحسن بشكل تدريجي، وقام بعمليات الجري حول الملعب في المران الجماعي أمس، سيتم تحديد موقف اليوم بشكل نهائي".

واختتم الشربيني تصريحاته: "حال عدم مشاركة تريزيجيه في مباراة كوت ديفوار المقبلة، نجاح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي، اللاعب سيكون جاهز بنسبة 100% للمباراة".

وكان تريزيجيه، تعرض لتمزق في أربطة الكاحل، خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بنين، في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025، في اللقاء الذي انتهى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لصالح الفراعنة.

