مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

حرس الحدود

- -
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
20:00

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر يكشف موقف تريزيجيه من المشاركة في مباراة كوت ديفوار

كتب - يوسف محمد:

12:56 ص 08/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (7)
  • عرض 13 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (8)
  • عرض 13 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (1)
  • عرض 13 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (3)
  • عرض 13 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (5)
  • عرض 13 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (4)
  • عرض 13 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (2)
  • عرض 13 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (9)
  • عرض 13 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (11)
  • عرض 13 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (6)
  • عرض 13 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (12)
  • عرض 13 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف حمادة الشربيني عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب، عن موقف محمود تريزيجيه من المشاركة في مباراة كوت ديفوار المقبلة بأمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب كوت ديفوار، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال الشربيني في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "موقف تريزيجيه النهائي من المشاركة في مباراة كوت ديفوار المقبلة، سيتحدد اليوم الخميس".

وأضاف: "اللاعب تحسن بشكل تدريجي، وقام بعمليات الجري حول الملعب في المران الجماعي أمس، سيتم تحديد موقف اليوم بشكل نهائي".

واختتم الشربيني تصريحاته: "حال عدم مشاركة تريزيجيه في مباراة كوت ديفوار المقبلة، نجاح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي، اللاعب سيكون جاهز بنسبة 100% للمباراة".

وكان تريزيجيه، تعرض لتمزق في أربطة الكاحل، خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بنين، في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025، في اللقاء الذي انتهى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لصالح الفراعنة.

أقرأ أيضًا:

"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟

تدريبات تأهيلية لتريزيجيه في مران منتخب مصر استعدادا لمباراة كوت ديفوار

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إصابة تريزيجيه منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وكوت ديفوار مصر وبنين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
زووم

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟
رياضة عربية وعالمية

"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟
توجيه مهم من السياحة بشأن الحج 2026
أخبار مصر

توجيه مهم من السياحة بشأن الحج 2026
رامي عياش: "أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب"
زووم

رامي عياش: "أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب"
متحدث الصحة: إحالة خريج حقوق للقضاء بتهمة انتحال صفة وإدارة مراكز طبية
أخبار مصر

متحدث الصحة: إحالة خريج حقوق للقضاء بتهمة انتحال صفة وإدارة مراكز طبية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان