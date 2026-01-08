إعلان

آثار خنق حول الرقبة.. أمن سوهاج يُحقق في وفاة غامضة لرضيعة بطهطا

كتب : عمار عبدالواحد

10:28 ص 08/01/2026

جثة طفل- أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج، جهودها لكشف غموض مصرع رضيعة في ظروف غامضة، بطهطا شمالي المحافظة.

كان مأمور مركز شرطة طهطا، تلقى إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "جايسكا. ت" البالغة من العمر 3 شهور وتقيم بناحية قرية نزلة عمارة دائرة المركز جثة هامدة، ووجود شبهة جنائية في الواقعة باشتباه خنق بالأيدي حول الرقبة.

من جانبها، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع رضيعة طهطا سوهاج

