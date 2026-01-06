إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:59 ص 06/01/2026

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.56 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.63 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك مصر: 12.54 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك القاهرة: 12.54 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.57 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.56 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

