انخفاض سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الريال السعودي
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.56 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.63 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.
بنك مصر: 12.54 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.
بنك القاهرة: 12.54 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.
بنك الإسكندرية: 12.57 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.56 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.