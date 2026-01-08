ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
سعر صرف الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 8-1-2026، بينما تراجع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات الثلاثاء، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.