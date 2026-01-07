إعلان

بنك الكويت الوطني مصر يسعى لاقتراض 50 مليون دولار من الأوروبي لإعادة الإعمار

كتب : منال المصري

04:50 م 07/01/2026

بنك الكويت الوطني

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه يعتزم إقرض بنك الكويت الوطني مصر 50 مليون دولار لإعادة إقراضها لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

بحسب بنك "EBRD"، فإن التمويل مقسم على قرضين للكويت الوطني مصر الأول بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار لإعادة إقراضه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المؤهلة ومدة القرض أربع سنوات مع فترة سماح لمدة عام واحد.

القرض الثاني يصل إلى 20 مليون دولار ضمن برنامج "شباب مصر في مجال الأعمال" لإعادة إقراضه إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة.

ينص القرض على أن يتحمل الإدارة التشغيلية الكاملة أو يمتلك أغلبية أسهمها شخص أو أشخاص دون سن 35 عامًا.

وسيزيد المشروع من فرص حصول الشركات التي يقودها الشباب على التمويل اللازم لتطوير مهاراتهم وخبراتهم وتوسيع نطاق أعمالهم في السوق، مما يُساعد البنك على توسيع نطاق إقراضه لصالح هذه الشريحة التي لم تحظَ بالخدمات الكافية.

سيُسهم المشروع في توسيع محفظة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب أو التي يقودها الشباب بأغلبية الأسهم لدى البنك، وذلك من خلال الوصول إلى عملاء جدد، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الحصة السوقية الإقليمية وجودة الأصول.

إضافةً إلى ذلك، سيدعم القرض البنك الوطني المصري للاقتصاد في تطوير المنتجات والخدمات وآليات تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات رواد الأعمال الشباب.

بنك الكويت الوطني البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاقتراض

