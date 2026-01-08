الدفاع التركية: لا نشارك في العمليات العسكرية بمدنية حلب السورية

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الخميس، إنها تتابع عن كثب التطورات التي تشهدها سوريا.

وأكدت الدفاع التركية، أن القوات المسلحة السورية تنفذ بمفردها العمليات العسكرية التي تشهدها حلب، مبدية استعدادها لتقديم المساعدة في حال طٌلب منها ذلك.

وجددت الدفاع التركية، على دعم أنقرة لسوريا في مكافحتها للمنظمات الإرهابية في إطار الحفاظ على وحدة أراضيها.

أعلن الجيش السوري في بيان، فرض حظر للتجول من الساعة 1:30 ظهرا حتى إشعار آخر في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بحلب.

وأشار الجيش السوري، إلى أنه سيبدأ عمليات استهداف مركزة ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد بحلب ابتداء من الساعة 1:30 ظهرا.

وأضاف الجيش السوري: "نهيب بأهلنا المدنيين الابتعاد عن كافة مواقع تنظيم قسد.

ويواصل النازحون في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، نزوحهم لليوم الثاني جراء الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات قسد.

وزعمت قوات سوريا الديمقراطية، مقتل 8 أشخاص وإصابة 57 آخرين جراء قصف فصائل تابعة لحكومة دمشق لحيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن تنظيم قسد يستهدف بالمدفعية حي الشيخ طه وبالرشاشات الثقيلة منطقة الليرمون ودوار شيحان بمدينة حلب.

وأعلنت محافظة حلب، إعادة فتح ممري العوارض وشارع الزهور لمدة 3 ساعات لخروج المدنيين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية نحو المناطق الآمنة، مؤكدة تلقيها مناشدات من عائلات محاصرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية تتهم تنظيم قسد بمنع خروجهم ومحاولة استخدامهم كدروع بشرية.

من جانبه، حذّر الجيش السوري تنظيم قسد من استهداف الأهالي الذين يرغبون بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد عبر الممرات التي أعلنتها محافظة حلب، مشيرا إلى أنه يعمل على تأمين الأهالي الذين يرغبون بالخروج عبر الممرات التي أعلنت عنها محافظة حلب هربا من بطش تنظيم قسد.