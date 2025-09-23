أطلق البنك الأهلي المصري فعالية اليوم الأول من تسليم عددًا من المنازل المؤهلة بالكامل بالتعاون مع جمعية الأورمان إضافة إلى توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا وذلك حرصا على تعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة خاصة في صعيد مصر

الفعالية شهدت حضور محافظ أسيوط اللواء الدكتور هشام أبو النصر، ودينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، ومحمد عوارة مدير التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري ،وفريق عمل التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري إلى جانب ممثلي الأورمان والتضامن الاجتماعي، وسط أجواء احتفالية مع أهالي القرى المستفيدة.