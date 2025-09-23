إعلان

البنك الأهلي يطلق أولى فعاليات تسليم منازل مؤهلة ومشروعات تنموية في صعيد مصر

كتبت- منال المصري:

06:30 م 23/09/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    تسليم منازل مؤهلة في صعيد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلق البنك الأهلي المصري فعالية اليوم الأول من تسليم عددًا من المنازل المؤهلة بالكامل بالتعاون مع جمعية الأورمان إضافة إلى توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا وذلك حرصا على تعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة خاصة في صعيد مصر

الفعالية شهدت حضور محافظ أسيوط اللواء الدكتور هشام أبو النصر، ودينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، ومحمد عوارة مدير التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري ،وفريق عمل التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري إلى جانب ممثلي الأورمان والتضامن الاجتماعي، وسط أجواء احتفالية مع أهالي القرى المستفيدة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك الأهلي المصري تسليم منازل مؤهلة جمعية الأورمان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد رفع الدعم بنهاية العام.. كيف سيتم تسعير البنزين والغاز لحظيا؟
الذهب يرتفع عالميا لذروة غير مسبوقة ليسجل أعلى مستوى تاريخي
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد