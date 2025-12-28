ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 28-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.