البنك الأهلي يشارك في مبادرة "مدارس 2025"

استمر البنك الأهلي المصري في شراكته مع مؤسسة بنك الكساء المصري من خلال مبادرة “مدارس 2025” لدعم أكثر من 10 آلاف طفل في محافظات مصر من ضمنها.

تضمن المحافظات بالمبادرة، وفق بيان البنك اليوم الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط وقد استلموا مستلزمات كاملة هي زي مدرسي صيفي وشتوي، وشراب، وحذاء، وشنطة مدرسية، وأدوات تعليمية.

وشارك موظفو البنك في التجهيز والتعبئة في والتوزيع كانت دليل حي على حرصهم على التطوع لخدمة المجتمع وروح الفريق.