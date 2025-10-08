إعلان

البنك الأهلي يشارك في مبادرة "مدارس 2025"

كتب : منال المصري

10:36 ص 08/10/2025
    البنك الأهلي يشارك في مبادرة مدارس 2025 (2)
    البنك الأهلي يشارك في مبادرة مدارس 2025 (4)
    البنك الأهلي يشارك في مبادرة مدارس 2025 (3)

استمر البنك الأهلي المصري في شراكته مع مؤسسة بنك الكساء المصري من خلال مبادرة “مدارس 2025” لدعم أكثر من 10 آلاف طفل في محافظات مصر من ضمنها.

تضمن المحافظات بالمبادرة، وفق بيان البنك اليوم الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط وقد استلموا مستلزمات كاملة هي زي مدرسي صيفي وشتوي، وشراب، وحذاء، وشنطة مدرسية، وأدوات تعليمية.

وشارك موظفو البنك في التجهيز والتعبئة في والتوزيع كانت دليل حي على حرصهم على التطوع لخدمة المجتمع وروح الفريق.

البنك الأهلي المصري مبادرة مدارس 2025 مؤسسة بنك الكساء المصري

