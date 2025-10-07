البنك الأهلي يدعم المشروعات الصغيرة من خلال رعايته لمعرض "تراثنا"

أعلن البنك الأهلي المصري مواصلة دعمه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال رعايته لمعرض تراثنا كراعي رسمي سعيا من البنك لدعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أنه من خلال هذا الدور، يساهم البنك في التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب، ويدعم نمو ريادة الأعمال والحرف التراثية في مختلف محافظات الجمهورية.

وينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض تراثنا خلال الفترة من 4 حتى 11 أكتوبر الحالي للحرف اليدوية والتراثية.