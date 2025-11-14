البنك الأهلي يجدد شراكته الاستراتيجية مع شركة “أوراسكوم بيراميدز"

من 5 إلى 100 جنيه.. "سك العملة" تطرح كميات إضافية من العملات الذهبية والفضية

كتبت- منال المصري:

جدد البنك الأهلي المصري بروتوكول التعاون المبرم مع شركة أوراسكوم بيراميدز (OPE) – المسؤولة عن إدارة وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة – ضمن برنامج التحول الشامل لمنطقة الزيارة بهضبة الأهرامات بالجيزة، أحد أبرز وأهم المشاريع التاريخية والسياحية والثقافية في مصر والعالم.

وتهدف الاتفاقية، وفقا لبيان البنك اليوم، تقديم وتطوير منظومة الخدمات البنكية والمدفوعات الإلكترونية داخل المنطقة الأثرية، وذلك تأكيدًا على دوره كشريك استراتيجي في رعاية وتطوير منطقة الأهرامات منذ عام 2021.

وعقب التوقيع أكد محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهليالمصري أن تجديد البروتوكول يأتي استمرارًا لمسيرة التعاون الناجح التي جمعت البنك الأهلي وشركة أوراسكوم بيراميدز (OPE) على مدار الأعوام الماضية.

وأشار إلى أن البنك يفخر بكونه الراعي البنكي الرئيسي لمنطقة الأهرامات والذي يعد نموذجا ناجحا كامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص.

وساهمت الشراكة في تقديم خدمات مصرفية متكاملة وحديثه للزائرين بما يتماشى مع مكانة المنطقة كأحد أهم مواقع التراث العالمي.

ومن خلال هذه الشراكة، يؤكد البنك الأهلي المصري التزامه المستمر بدعم المشروعات الوطنية والتنموية والثقافية الكبرى التي تعزز مكانة مصر عالميًا، وتبرز صورتها كوجهة ثقافية وسياحية رائدة تجمع بين الأصالة والتطور، وفي إطار دوره كشريك رئيسي في مسيرة التنمية المستدامة والحفاظ على التراث المصري.

وأضاف الاتربي أن هذه الشراكة تأتي بالتوازي مع رعاية البنك لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أيقونة ثقافية عالمية تجسد رؤية مصر في صون تراثها الحضاري وإعادة تقديمه بصورة تليق بمكانتها. التاريخية.

وأكد أن البنك الأهلي المصري سيواصل دعمه للمشروعات التي تبرز هوية مصر الثقافية وتاريخها الممتد.

من جانبه، صرّح المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة لشركة أوراسكوم بيراميدز (OPE): تجديد الشراكة يعكس ثقة البنك الأهلي في رؤيتنا وطموحنا المشترك لتعزيز مكانة تجربة الزيارة بهضبة الأهرامات بالجيزة، وتقديم خدمات عالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية، مع الحرص على الاستدامة والحفاظ على التراث.

نتطلع إلى مرحلة تنفيذية تفيض بالابتكار وتوفير تجربةاستثنائية للزائرين أكثر وأكثر.

وأوضح جزارين أن خطة التطوير التي تنفذها الشركة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار شملت تشغيل الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة لنقل الزوار داخل الهضبة، وإنشاء مناطق ترفيهية وثقافية ومطاعم ومنافذ بيع للهدايا التذكارية، بما يعكس صورة مصر الحديثة التي تمزج بين الأصالة والتطور، وبما يضع مصر على الخريطة السياحية التي تليق بها.

من جانبها، أكدت دينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الاهلي المصري، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة أوراسكوم بيراميدز (OPE) تمثل تجسيدًا لرؤية البنك في الجمع بين الهوية المصرية العريقة والابتكار في تقديم الخدمات.

وأشارت إلى أن البنك يسعى من خلال دوره المجتمعي والاقتصادي إلى دعمالمبادرات التي تبرز مكانة مصر الثقافية عالميًا.

وأضافت أبو طالب أن رعاية البنك الأهلي المصري لمنطقة الاهرامات وافتتاح المتحف المصري الكبير تعكس التزامه بالمساهمة في تعزيزالصورة الذهنية لمصر كوجهة حضارية عالمية، إلى جانب دعمه المستمر لقطاعات الثقافة والفنون والسياحة المستدامة.

وأكدت أن البروتوكول يتضمن تطوير منظومة الخدمات المصرفية داخل منطقة الأهرامات عبر نشر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وتوفير نقاط البيع الإلكترونية (POS)، وإتاحة الدفع الإلكتروني من خلال رمز QR وخدمات الحجز والدفع عبر الإنترنت، إلى جانب تخصيص مناطق مميزة لخدمة كبار عملاء البنك الأهلي المصري داخل الموقع الأثري.

ويواصل البنك الأهلي المصري أداء دوره الوطني باعتباره أكبرمؤسسة مالية في مصر، ملتزمًا بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حفاظًا على هوية مصر وتراثها الخالدللأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير هضبة الأهرامات يعد أحد أهمالمشروعات القومية في قطاع السياحة، والذي تقوده شركة اوراسكوم بيراميدز (OPE) بهدف رفع كفاءة المنطقة وتطوير تجربة الزوار معالحفاظ على الطابع الأثري الفريد للموقع، ويشمل المشروع إنشاء مرافق خدمية حديثة ومناطق استقبال وتنقل متطورة للزوار، وتطويرمنظومة النقل الداخلي وتنظيم حركة الدخول والخروج، والحفاظ علىالبيئة وتقليل الانبعاثات من خلال استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يسهم في تقديم تجربة زيارة عالمية المستوى تعكس عظمةالحضارة المصرية القديمة وتواكب المعايير السياحية الدولية.