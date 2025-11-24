من 5 إلى 100 جنيه.. "سك العملة" تطرح كميات إضافية من العملات الذهبية والفضية

وقّع البنك التجاري الدولي مصر CIB مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بروتوكول تعاون مشترك.

بموجب البروتوكول وفق بيان البنك اليوم، فإن البنك التجاري الدولي يعتزم منح قروض تمويل عقاري للعملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية التي تمتلكها الهيئة والتي يأتي من ضمن أهدافها تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بما يحقق التطوير العمراني ومعالجة مشكلات العمران وتوفير رصيد سكني لكافة شرائح المجتمع والتي يأتي منها مشاريع التطوير العمراني بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وحرص الدولة علي تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي.

وقد تم التوقيع بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأحمد علي حسن، نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية ومحمد رجائي نائب وزير الإسكان للشئون المالية والإدارية وأحمد إبراهيم نائب معالي وزير الإسكان لشئون التخطيط وأكرم سعد مساعد نائب معالي وزير الإسكان للشئون المالية والإدارية وأحمد عمارة رئيس إدارة التعاقدات والعلاقات الاستراتيجية وأحمد عبد الرازق مشرف مكتب وزير الإسكان

وكذلك ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي مصر CIB وأحمد الشافعي رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع بالبنك التجاري الدولي مصرCIB وإسلام سيف النصر نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك وشهاب كمال رئيس قطاع التمويل العقاري بالبنك وساندرا مسعد - نائب الرئيس بقطاع العلاقات المؤسسية بالبنك ومحمد كامل رئيس إدارة النمو الاستراتيجي بالبنك.

وأكد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهمية ما قامت به أجهزة الدولة المعنية متمثلة في وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية لتوحيد الجهود المشتركة والمضي قدمًا لإنعاش منتج التمويل العقاري في مصر من خلال طرح عدة مشاريع ومجتمعات عمرانية جديدة.

إلى جانب التعاون مع المؤسسات المالية للحصول على تمويلات عقارية تلبي احتياجات المواطن حيث إن هذا التعاون يتيح للمواطن فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة الاجل تصل إلى 20 عاما تجعل القسط الشهري في متناول مختلف شرائح المجتمع.

كما أنه يعزز من قيمة العقار باعتباره أصلا استثماريا متناميا، بهدف تنفيذ خطط الدولة التنموية والتي ستساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير وتدعيم مبادئ استراتيجيات الشمول المالي.

بجانب توفير فرص عمل جديدة لارتباط السوق العقاري بعدة صناعات وقطاعات أخرى أهمها قطاع البناء والتشييد اللذان يعدان من أهم محركات الاقتصاد المصري.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري.

كما يتيح للمؤسسات المالية توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة التي تمكن المواطن من الحصول على وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء والتسليم.

وأكد أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية وكافة مؤسسات التمويل العقاري بما يواكب اهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن والتنمية العمرانية المتكاملة.

وقال ياسر عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي مصرCIB إنه بناء على حجم المشروعات القومية التي تمتلكها هيئة المجتمعات العمرانية ودورها الفعال في النهوض بمستوي معيشة المواطن المصري وحرصا من البنك التجاري الدولي مصر CIBعلى تلبية احتياجات السوق العقاري المصري.

فقد استقرت رؤية إدارة البنك على ترسيخ سبل المشاركة إلى جانب الهيئة من خلال توقيع بروتوكول تعاون يتيح للبنك المساهمة في توفير الحلول المالية المناسبة لجميع فئات المجتمع المصري والتي تساعد على تحقيق استراتيجية وأهداف الدولة المستقبلية بخصوص القطاع العقاري.

وأشار أحمد الشافعي رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع بالبنك التجاري الدولي مصر CIB إلى أهمية الاستعانة بالقطاع المصرفي للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة المستقبلية.

وأَضاف أن ما تم من كافة الإجراءات والتعديلات الخاصة بقوانين الإسكان وكذلك إجراءات قيد الضمانة التي من شأنها استقطاب جميع فئات المجتمع نحو منظور ورؤية جديدة لمفهوم التمويل العقاري.

وأَوضح الشافعي أن ما حققه التعاون السابق من نجاح مثمر بين وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبين البنك التجاري الدولي لتمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد أسرى البنك على عاتقه توفير الحلول المالية اللازمة لمساعدة المواطن في تملك مسكن مناسب في إطار الدور المجتمعي للبنك التجاري الدولي.

وأكد أن هذا التعاون الجديد سيتيح للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية الحصول على قروض تمويل عقاري بعائد تنافسي وفترة سداد تصل إلى 15 عاماً.

ومن جانب العلاقات الائتمانية المؤسسية قال إسلام سيف النصر نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي CIB إن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الجانبين، والتي تهدف إلى دعم خطط الدولة في تطوير وتنمية المدن الجديدة وتوفير حلول تمويلية متكاملة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.

كما أشاد بالتنسيق المستمر وروح العمل الجماعي بين فرق العمل من الجانبين مما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تعزز مسيرة النجاح المشترك.