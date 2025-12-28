بزيادة 12%.. أرباح البنك الأهلي تتخطى 132 مليار جنيه في 9 أشهر
كتبت- منال المصري:
ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي المصري خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنحو 12% على أساس سنوي إلى نحو 132.23 مليار جنيه.
وبحسب القوائم المالية للبنك المنشورة اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع بنحو 24% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 250.93 مليار جنيه.
وزاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 38% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 26.2 مليار جنيه.
محفظة الودائع والقروض
ارتفع رصيد ودائع عملاء البنك بنحو 13.4% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 5.63 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.
وزاد رصيد محفظة القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء بنحو 14.5% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 4.38 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.