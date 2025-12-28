إعلان

بزيادة 12%.. أرباح البنك الأهلي تتخطى 132 مليار جنيه في 9 أشهر

كتب : منال المصري

03:35 م 28/12/2025

البنك الأهلي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي المصري خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنحو 12% على أساس سنوي إلى نحو 132.23 مليار جنيه.

وبحسب القوائم المالية للبنك المنشورة اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع بنحو 24% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 250.93 مليار جنيه.

وزاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 38% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 26.2 مليار جنيه.

محفظة الودائع والقروض

ارتفع رصيد ودائع عملاء البنك بنحو 13.4% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 5.63 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وزاد رصيد محفظة القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء بنحو 14.5% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 4.38 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك الأهلي المصري البنك الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة