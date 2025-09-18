إعلان

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

11:54 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

أسعار العملات العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.09 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.4 جنيه للشراء، بزيادة 27 قرشًا، و127.98 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.22 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و13.23 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 67.41 جنيه للشراء، و68.14 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 157.35 جنيه للشراء، بزيادة 35 قرشًا، و 158.16 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون