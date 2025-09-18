كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.09 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.4 جنيه للشراء، بزيادة 27 قرشًا، و127.98 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.22 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و13.23 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 67.41 جنيه للشراء، و68.14 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 157.35 جنيه للشراء، بزيادة 35 قرشًا، و 158.16 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.