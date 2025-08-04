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بزيادة 20%.. "الإمارات دبي الوطني" يربح 3 مليار جنيه في 6 أشهر

01:17 م الإثنين 04 أغسطس 2025

عمرو الشافعي الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي ا

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كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر، ارتفاع صافي الأرباح خلال أول 6 أشهر من العام الحالي 20% على أساس سنوي إلى نحو 3 مليارات جنيه، مقارنة ب 2.5 مليار من نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان البنك اليوم، سجل صافي الدخل من العائد زيادة 17% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 6 مليارات جنيه مقابل 5 مليارات جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 14% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 918 مليون جنيه مقابل نحو 809 ملايين جنيه.

ارتفع إجمالي القروض 15% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 97 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 مقابل 84 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

زاد اجمالي ودائع العملاء 15% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 148 مليار جنيه مقابل 128 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024.

قال عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، "حققنا نموًا في الأرباح على كافة الاصعدة، كما واصلنا الحفاظ على جودة الأصول ومتانة المركز المالي ورفع الكفاءة التشغيلية".

وأكد "التزامنا الراسخ بتطوير خدماتنا المصرفية الرقمية لتلبية كافة احتياجات العملاء وبفضل خارطة طريق واضحة وفريق عمل يتمتع بالكفاءة والخبرة، نثق بقدرتنا على تحقيق طموحاتنا وإحداث أثر إيجابي ومستدام لعملائنا ومساهمينا."

ويمتلك شبكة فروع تغطي 62 فرع داخل مصر، كما يمتلك أكثر من 345 ماكينة صراف آلي لإتاحة التواصل مع عملائه في مختلف انحاء الجمهورية.

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