اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يبحثان خفض سعر الفائدة على الشهادات والودائع

كتبت- منال المصري:

يعقد بنكا مصر والأهلي المصري اجتماعا طارئا للجنة الأصول والخصوم "ألكو" اليوم لبحث خفض سعر الفائدة على أوعية الادخار (شهادات وودائع وحسابات توفير)، وفق ما أعلنه البنكان الخميس.

جاء ذلك في أول تحرك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 2% الخميس للمرة الثالثة منذ بداية 2025 إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

قبل قرار الخميس خفض المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في أبريل الماضي و1% في مايو ليصبح مجمل الخفض 5.25% لتهبط من مستوياتها القياسية.

قال محمد الإترتي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن البنك سيعقد اجتماع لجنة "ألكو" اليوم لبحث سعر الفائدة على أوعية الادخار في ضوء قرار البنك المركزي.

وأكد بنك مصر في بيان له أنه سيتم عقد اجتماع اليوم لبحث سعر الفائدة على أوعية الادخار.

يقدم البنكان الحكوميان ذراعا البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية شهادات ادخار ذات سعر مرتفع أجل 3 سنوات للعائد الثابت بنسبة 18.5% يصرف العائد شهريا.

كان بنكا الأهلي ومصر خفضا سعر الفائدة 3% على مرتين قبل 4 أشهر على شهادات الادخار تماشيا مع قرارات البنك المركزي.