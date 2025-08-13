البنك الزراعي يطلق مبادرة كتابي هديتي بالتعاون مع بنك الكساء

كتبت- منال المصري:

أطلق البنك الزراعي مبادرة "كتابي هديتي"، بالتعاون مع بنك الكساء المصري، تحت رعاية البنك المركزي المصري، والتي تم إطلاقها بداية من يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025 لمدة شهر، في إطار التزام البنك الزراعي المصري بدوره الريادي في المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

وتهدف المبادرة، وفق بيان البنك اليوم، إلى جمع مجموعة كبيرة من الكتب المتنوعة، بما في ذلك الكتب الدراسية، والعلمية، والثقافية، بالإضافة إلى كتب الأطفال والادوات المدرسية، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في كافة المحافظات، وذلك من خلال صناديق التبرع التابعة لبنك الكساء، المتواجدة في المركز الرئيسي للبنك في الدقي، وفرع البنك في التحرير.

تعد هذه المبادرة استمراراً لمسيرة التعاون المثمر بين البنك الزراعي المصري، وبنك الكساء، بعد النجاح الذي حققته مبادرة "العيد فرحة"، والتي استهدفت إدخال الفرح والسرور على العديد من الأسر الأكثر احتياجا في القرى والمحافظات المختلفة.

وتأكيداً على دور البنك الزراعي المصري في دعم مبادرة "كتابي هديتي"، قام موظفو البنك بالتبرع بالكتب المتنوعة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المستلزمات الدراسية، للمساهمة في إنجاح المبادرة، ودعماً للأسر الأكثر احتياجاً.