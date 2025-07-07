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احتياطي النقدي الأجنبي لمصر يرتفع 174 مليون دولار خلال شهر يونيو

11:50 ص الإثنين 07 يوليه 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 147 مليون دولار خلال شهر يونيو ليسجل مستوى قياسي جديد 48.7 مليار دولار مقابل نحو 48.526 مليار دولار دولار في مايو، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وقفز احتياطي النقد الأجنبي بنحو 13.4 مليار دولار خلال آخر 16 شهرا بفضل دخول جزءا من تدفقات رأس الحكمة في احتياطي النقد الأجنبي.

بدأ احتياطي النقد الأجنبي في تسجيل قفزات متتالية ليصل إلى مستويات قياسية بعد توقيع مصر على صفقة رأس الحكمة البالغة نحو 35 مليار دولار.

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