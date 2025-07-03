إعلان

ارتفاع اليورو وتراجع الجنيه الإسترليني بتعاملات البنوك خلال أسبوع

11:19 ص الخميس 03 يوليه 2025

سعر صرف اليورو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بتعاملات البنوك خلال أسبوع ، بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي ، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني واليورو بتعاملات البنوك اليوم

سعر اليورو: 57.98 جنيه للشراء ، و 58.14 جنيه للبيع، بزيادة 14 قروش للشراء والبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 67.51 جنيه للشراء، بتراجع 28 قرشًا ، و 67.71 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو الجنيه الإسترليني أسعار الصرف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
3 مطالب.. ماذا ينتظر صندوق النقد من مصر لاعتماد المراجعة الخامسة؟

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مقترحان للتطبيق.. إعلان أسعار شرائح الكهرباء الجديدة قريبًا
احسب إيجارك الجديد.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم وموعد تطبيقها
3 مطالب.. ماذا ينتظر صندوق النقد من مصر لاعتماد المراجعة الخامسة؟
الأرصاد : فرص لأمطار متفاوتة الشدة اليوم بهذه المحافظات.. استعدوا