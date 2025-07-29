كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29-7-2025، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.94 جنيه للشراء، و 13.01 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.94 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش ، و 13.02 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك القاهرة: 12.94 جنيه للشراء، ، و13.02 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.98جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.97 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.