سهم "البنك تجاري الدولي" يسجل مستوى قياسي جديد قرب الـ 95 جنيها اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

قفز سهم البنك التجاري الدولي CIB، الأعلى وزنا بالبورصة المصرية، إلى مستوى قياسي قرب الـ 95 جنيها للسهم خلال تعاملات البورصة اليوم، ضمن سلسلة من الارتفاعات المتتالية.

ورغم التراجع العام الذي شهدته جلسة البورصة اليوم، أوضحت رشا محسب، مدير عام شركة سفير لتداول الأوراق المالية، أن سهم البنك التجاري الدولي CIB واصل تحقيق أداء استثنائي، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا قرب 95 جنيهًا لأول مرة في تاريخه.

وتابعت أن أداء السهم كان له الأثر الأكبر في دعم المؤشر EGX 30، باعتباره صاحب الوزن النسبي الأعلى الذي يقترب من 29%، ليكسر المؤشر الرئيسي للبورصة قمته التاريخية خلال جلسة أمس متجاوزًا 34500 نقطة بالرغم من إغلاقه عند مستوى 34125 نقطة، ليعاود ببداية جلسة اليوم الوصول لـ مستوى 34600 نقطة ثم يغلق عند مستوى 34076 نقطة.

ولفتت إلى أن معظم أسهم المؤشر EGX 30، لم تسجل قممًا جديدة، على عكس ما حققه التجاري الدولي، موضحًا أن أسهمًا مثل "الشرقية للدخان"، "المصرية للاتصالات "، و"أبو قير للأسمدة" ما زالت تتداول دون مستوياتها التاريخية، ما يعني أن المؤشر قد لا يزال أمامه فرصة لمزيد من الصعود بمجرد تحرك هذه الأسهم.

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