جني الأرباح يدفع المؤشر الرئيسي للبورصة اليوم للهبوط 1.38%

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 1.38% عند مستوى 34076 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.55%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.62%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 130.79 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 209.62 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 78.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.26 % عند مستوى 34125 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

جني الأرباح

وأرجعت رشا محسب، مدير عام شركة سفير لتداول الأوراق المالية، تراجعات جلسة اليوم إلى حركة تصحيحية متوقعة بعد موجة صعود قوية انطلقت من مستوى 33,800 نقطة وصولًا إلى مستوى 34600 نقطة محققة في بداية جلسة اليوم.

وتابعت أن تراجعات جلسة اليوم تأتي أيضًا بالتزامن مع نهاية الشهر، وهي فترة عادة ما تشهد ضغوطًا بيعية بسبب تسويات المحافظ، إلى جانب تنفيذ بعض الصفقات الكبيرة خلال فترة المزاد، والتي تؤثر على إغلاق المؤشر دون أن تعكس اتجاهات السوق الحقيقية.

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