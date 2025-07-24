انخفاض الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي خلال أسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض متوسط سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي- الأوسع انتشارا بين المصريين- بنهاية تعاملات البنوك أمس الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

متوسط أسعار 3 عملات عربية

سعر الريال السعودي: 13.07 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و13.09 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشا.

الدينار الكويتي: 160.67 جنيه للشراء، بتراجع 75 قرشًا ، و 161.05 جنيه للبيع، بتراجع 80 قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.34 جنيه للشراء، ، و13.37 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.