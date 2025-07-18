وزير المالية: نخطط لإصدار سندات دولية بـ4 مليارات دولار خلال عام

وكالات:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2025-2026، بهدف العمل على تنويع مصادر التمويل.

وأوضح الوزير في مقابلة مع"بلومبرج" ونقلتها عنها "الشرق" اليوم خلال حضوره مؤتمر الجمعية البريطانية للأعمال بلندن، أن الحكومة تدرس إصدار أدوات مالية تشمل سندات مقومة باليورو والدولار وسندات استدامة، بهدف تغطية حوالي 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية.

"نخطط لطرق أبواب أسواق رأس المال بإصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار من خلال عدة طروحات"، وفق ما قاله الوزير.

وأوضح كجوك أن الحكومة تدرس كذلك إصدار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني، إضافة إلى الصكوك.

وتُقدَّر فجوة التمويل الخارجي لمصر للعام المالي المنتهي في يونيو المقبل بحوالي 11 مليار دولار، سيتم سد الفجوة المتبقية من خلال قروض ميسرة.

في يناير الماضي باعت مصر سندات لأجل 8 سنوات بقيمة 750 مليون دولار، ضمن صفقة إجمالية بلغت قيمتها ملياري دولار.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس تدشين صكوك بالعملة المحلية وسندات موجهة للأفراد بمصر خلال السنة المالية الحالية.

وأوضح أن هذه الأدوات "ستوفر سيولة إضافية من خلال الأوراق الجديدة وستتيح آلية ادخار جديدة للمواطنين"، وفق بلومبرج التي نقلتها عنها "الشرق".