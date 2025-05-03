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بنك saib يخفض سعر الفائدة 2.5% على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت

12:42 م السبت 03 مايو 2025

بنك saib

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كتبت- منال المصري:

قرر بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "saib" خفض سعر الفائدة بنسبة 2.5% على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت بداية من شهر مايو الحالي، وفق ما نشره على موقعه الإلكتروني.

وجاء ذلك بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2.5% في آخر اجتماع له إلى 25% للإيداع و26% للإقراض لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بعد تباطؤ معدل التضخم.

أسعار العائد على الشهادات في بنك saib بعد خفض سعر الفائدة

شهادة برايم: تراجعت إلى 19.5% يصرف العائد شهريا بدلا من 22% ويبدأ الحد الأدنى للشراء من أول ألف جنيه.

شهادة إكسلانس بلس: انخفض سعر العائد إلى 20.5% يصرف العائد شهريا بدلا من 23% ويبدأ الحد الأدنى للشراء من أول 5 ملايين جنيه.

شهادة إكسلانس: تراجع سعر العائد إلى 20% يصرف العائد سهريا بدلا من 22.5% ويبدا الحد الأدنى للشراء من أول 100 ألف جنيه.

وفي أول رد فعل على قرار المركزي أعلن بنكا الأهلي ومصر وقف بيع الشهادة الادخار ذات العائد القياسي 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي بداية من الأحد الماضي بعد أن جمعت نحو 1.3 تريليون جنيه في 15 شهرا.

كما قرر أكبر بنكين حكوميين خفض سعر الفائدة 2%على الشهادات ذات العائد الثابت والمتناقص.

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