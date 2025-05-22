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البنك المركزي يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

06:17 م الخميس 22 مايو 2025

خفض سعر الفائدة

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كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي في ثالث اجتماع له خلال 2025 اليوم الخميس خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لكن بوتيرة أقل عن الاجتماع ليتوافق مع أغلب توقعات السوق.

وتراجع سعر الفائدة إلى 24 للإيداع و25% للإقراض مقابل 25% و26% على التوالي بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم.

يأتي اجتماع البنك المركزي اليوم بعد أن خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه الأخير لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

كان مستوى التضخم في مدن مصر عاد للتسارع مجددا في أبريل الماضي للمرة الثانية على التوالي مسجلا 13.9% بعد أن تراجع بشكل حاد من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير.

ويستهدف البنك المركزي نسبة تضخم بمتوسط 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الأخير من 2026.

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خفض سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية البنك المركزي
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