لماذا فقد الجنيه 2% من قيمته مقابل الدولار خلال يومين؟

كتبت- منال المصري:

فقد سعر صرف الجنيه 2% من قيمته مقابل الدولار خلال أول يومين أمس واليوم تحت ضغط بيع جزئي للأجانب من أدوات الدين المصرية.

وانخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو جنيه و4 قروش إلى 51.58 جنيه للشراء و51.68 جنيه للبيع مقابل 50.54 جنيه و50.64 جنيه الخميس الماضي على التوالي.

وعزا مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي" اليوم، تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار تحت ضغط خروج جزئي للأجانب أمس واليوم بفعل حالة عدم اليقين للرسوم الجمركية الأمريكية.

كان دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على واردات أغلب دول العالم لأمريكا بحد أدنى 10% ووصلت إلى 46% على دول أخرى بهدف تضييق العجز التجاري لصالح الدول الأخرى.

ويؤدي خروج الاستثمار الأجنبي غير المباشر أو كما يطلق عليه "الأموال الساخنة" إلى زيادة الضغط على العملة بسبب ارتفاع الطلب وتراجع العملات المحلية.

وارتفع رصيد مصر من الأموال الساخنة (أذون وسندات خزانة) إلى نحو 41.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.