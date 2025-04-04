صافي الأصول الأجنبية للبنوك يرتفع 17% خلال فبراير للشهر الثاني على التوالي

كتبت- منال المصري:

ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري "شاملاً البنك المركزي" للشهر الثاني على التوالي 17% على أساس شهري خلال شهر فبراير إلى 10.172 مليار دولار مقارنة بنحو 8.7 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي المصري.

وأظهرت بيانات البنك المركزي سبب الارنفاع لتقلص تفاقم عجز صافي البنوك التجارية المصرية للمرة الثانية على التوالي خلال فبراير وسط استمرار زيادة الفائض لدى المركزي المصري.

صافي الأصول الأجنبية هو ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

تمّ احتساب سعر الدولار عند 50.29 جنيه في يناير و50.71 جنيه لكل دولار في فبراير، وفقاً لبيانات سعر الصرف الأرشيفية على موقع البنك المركزي.

سبب التحسن

للشهر الثاني على التوالي تراجع تفاقم إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة بمصر على أساس شهري بنحو 42% خلال فبراير إلى نحو 1.92 مليار دولار مقابل عجو بنحو 3.3 مليار دولار في يناير الماضي.

أظهرت بيانات المركزي ارتفاع إجمالي أصول النقد الأجنبي التابعة للبنوك التجارية ارتفع 3% خلال فبراير إلى نحو 26.12 مليار دولار مقابل نحو 25.31 مليار دولار في يناير.

وفي المقابل تراجع إجمالي الالتزامات الأجنبية على البنوك التجارية بنسبة 2% في فبراير على أساس شهري، إلى نحو 28.02 مليار دولار مقابل نحو 28.61 مليار دولار في يناير، وفق بيانات المركزي.

وارتفع فائض صافي أصول البنك المركزي بنسبة 0.8%% على أساس شهري في فبراير إلى نحو 12.1 مليار دولار مقابل نحو 11.99 مليار دولار في يناير.

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