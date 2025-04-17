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اليوم.. المركزي يحسم سعر الفائدة وسط ترقب مجتمع المال والأعمال

10:10 ص الخميس 17 أبريل 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

يحسم البنك المركزي اليوم الخميس سعر الفائدةفي ثاني اجتماع له خلال 2025 وسط ترقب مجتمع المال والأعمال.

كان البنك المركزي أبقى في اجتماعه الأخير على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي في فبراير الماضي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض وهو أعلى مستوى تاريخي لها.

تتزايد الرهانات حول خفض المركزي سعر الفائدة اليوم بعد تراجع معدل التضخم الذي يتيح له مساحة كبيرة في التحول إلى سياسة نقدية مرنة.

كان معدل التضخم تراجع من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير تأثرا بسنة الأساس قبل أن يتسارع إلى 13.6% في مارس الماضي.

وقللت التوقعات سقف طموحاتها بوتيرة خفض المركزي للفائدة من 4% إلى 1% و3% تحت مخاوف التبعات السلبية من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية التي شنها ترامب على تباطؤ الاقتصاد عالميا، ورفع مصر أسعار البنزين والسولار.

رفعت مصر أسعار البنزين والسولار بين 11% و15% للمرة الأولى في 2025 وبعد 6 أشهر من آخر زيادة في أكتوبر الماضي بهدف تقليل تكلفة دعم المحروقات على الموازنة العامة للدولة.

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