إعلان

سعر الدولار اليوم يرتفع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

03:44 م الأربعاء 16 أبريل 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و12 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.04 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.04 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.05 جنيه للشراء، و 51.15 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.05 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و51.15 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة