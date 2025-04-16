سعر الدولار اليوم يرتفع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و12 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.04 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.04 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.05 جنيه للشراء، و 51.15 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.05 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و51.15 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.