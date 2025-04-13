الدولار يواصل التراجع لكنه يبقى فوق الـ51 جنيها بنهاية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و 35 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

ورغم مواصلة الدولار التراجع من مستواه القياسي مقابل الجنيه فإنه لا يزال فوق الـ 51 جنيها لكل دولار الذي يعد من أحد قممه التاريخية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.2 جنيه للشراء، و51.3 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.19 جنيه للشراء، و51.29 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.2 جنيه للشراء، و51.3 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.2 جنيه للشراء، و51.3 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.18 جنيه للشراء، و51.28 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 51.23 جنيه للشراء، و51.33 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.17 جنيه للشراء، و51.27 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.19 جنيه للشراء، و51.29 جنيه للبيع، بزيادة 57 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.31 جنيه للشراء، بتراجع 35 قرشًا، و51.41 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا.