لماذا عاد الدولار للارتفاع خلال تعاملات اليوم بالبنوك؟

كتبت- منال المصري:

عاد سعر الدولار للارتفاع بنحو9 قروش خلال تعاملات البنوك اليوم بشكل مفاجئ ليغلق بنهاية التعاملات عند 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

وقال بعض مسؤولي البنوك إن تحرك سعر الدولار جاء بشكل طبيعي خلال التعاملات اليوم دون وجود ضغط ويعكس مرونة سعر الصرف للجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

وأوضحوا أن تذبذب سعر الدولار صعودا وهبوطا يعد أمر صحي ومطلوب ليعكس حجم الطلب مقابل المعروض.

كان البنك المركزي قرر في مارس الماضي العودة إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء للعملة وسد فجوة النقد الأجنبي.

وآلية سعر الصرف الحر أو المرن يعني أن تحديد سعر الجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية سيتم تحديده وفق قانون العرض والطلب فعند زيادة الطلب على العملة عن العرض يؤدي إلى انخفاض الجنيه أو العكس.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال في وقت سابق قبل نهاية العام الماضي، إن مرونة سعر الصرف ستشهد حركة أسرع صعودا وهبوطا بنحو 5% بهدف الحفاظ على مورنة سعر الصرف وعدم تكرار الأخطاء السابقة.