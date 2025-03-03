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سعر الدولار اليوم في 10 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

03:58 م الإثنين 03 مارس 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الدولار في 10 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

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