سعر الدولار اليوم يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و12 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.43 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.48 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و50.58 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.