سعر الدولار اليوم يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و12 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.43 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.48 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و50.58 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.
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