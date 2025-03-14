انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال أسبوع في 9 بنوك

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الدولار خلال أسبوع بقيمة تتراوح بين 3 قروش و7 قروش في 9 بنوك، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.64 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.