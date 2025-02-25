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ارتفاع أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

10:50 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء بزيادة قرش ، و 13.50 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء ، و 13.79 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار البحرينى: 132.70 جنيه للشراء بزيادة قرشًا، و134.38 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء ، و 13.89 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 70.77 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و 71.36 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الكويتى: 163.14جنيه للشراء بزيادة 26 قرشَا، و 164.18 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.35 للشراء و 36.42 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة

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أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي سعر الدينار البحرينى
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